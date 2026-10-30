A região do Vale do Paraíba está sob alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para perigo potencial de chuvas intensas. O aviso prevê chuva de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).

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O órgão recomenda que, durante as rajadas de vento, as pessoas não se abriguem nem estacionem veículos sob árvores, torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de queda e descargas elétricas.