30 de outubro de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Sexta-feira no Vale deve ser de chuvas intensas, diz Inmet

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Magnific
Imagem ilustrativa
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A região do Vale do Paraíba está sob alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para perigo potencial de chuvas intensas. O aviso prevê chuva de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h). 

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O órgão recomenda que, durante as rajadas de vento, as pessoas não se abriguem nem estacionem veículos sob árvores, torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de queda e descargas elétricas.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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