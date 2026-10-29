A atleta Karoline Nogueira voltou a colocar o esporte de São José dos Campos no topo do pódio. No último dia 24 de outubro, ela conquistou o título de campeã Overall na categoria Bikini Natural na 72ª edição do Mr. Santos, realizada no Teatro Municipal Brás Cubas, em Santos (SP).

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O Mr. Santos é reconhecido como um dos campeonatos mais antigos e tradicionais do fisiculturismo brasileiro, reunindo competidores de alto nível em uma disputa de grande relevância no cenário nacional. Na ocasião, Karoline venceu a disputa direta entre todas as campeãs de sua categoria, trazendo o troféu para o Vale do Paraíba.