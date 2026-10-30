Com graves lesões pelo corpo, entre elas cortes profundos, hematomas e dentes quebrados, uma jovem de 19 anos percorreu dois quilômetros a pé para chegar à delegacia e denunciar o ex-companheiro por tentativa de feminicídio. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (29/10), em Embu das Artes, na Região Metropolitana de São Paulo. O homem está sendo procurado pela polícia.

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Na delegacia, a vítima relatou que o ex-namorado invadiu sua residência, localizada no bairro Jardim Santo Eduardo, no momento em que ela chegava do trabalho. O agressor a atacou com um objeto pontiagudo — ainda não identificado — e fugiu em seguida após roubar o celular e outros pertences da jovem.

Agressão e descumprimento de medida protetiva