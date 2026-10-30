Com graves lesões pelo corpo, entre elas cortes profundos, hematomas e dentes quebrados, uma jovem de 19 anos percorreu dois quilômetros a pé para chegar à delegacia e denunciar o ex-companheiro por tentativa de feminicídio. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (29/10), em Embu das Artes, na Região Metropolitana de São Paulo. O homem está sendo procurado pela polícia.
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Na delegacia, a vítima relatou que o ex-namorado invadiu sua residência, localizada no bairro Jardim Santo Eduardo, no momento em que ela chegava do trabalho. O agressor a atacou com um objeto pontiagudo — ainda não identificado — e fugiu em seguida após roubar o celular e outros pertences da jovem.
Agressão e descumprimento de medida protetiva
Mesmo ferida, a jovem decidiu ir à delegacia antes de procurar atendimento médico. Durante o depoimento aos policiais, ela informou que já possuía uma medida protetiva contra o homem.
Ao constatarem a gravidade do estado de saúde da vítima de violência doméstica, os próprios policiais acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A jovem foi encaminhada ao hospital, onde recebeu os primeiros socorros, e foi orientada a realizar o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal.
Suspeito possui histórico de violência
Segundo o relato da vítima, esta foi a segunda vez que o suspeito a atacou. Um inquérito policial já havia sido aberto anteriormente para investigar o primeiro episódio de agressão.
A jovem afirmou ainda que o acusado possui histórico violento e já praticou agressões contra outras ex-companheiras. O caso foi registrado no 47º Distrito Policial (Capão Redondo), que segue na busca pelo suspeito.