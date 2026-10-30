Uma garota de programa e um amigo foram presos suspeitos de roubar e extorquir um cliente após um encontro sexual. Segundo a investigação, a mulher teria agido depois de descobrir que o homem, que era seu antigo cliente, passou a contratar os serviços de outra profissional.

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As prisões ocorreram nesta quinta-feira (29), durante a operação Emboscada do Amor, realizada pelo 66º Distrito Policial, em São Paulo. A Justiça havia expedido mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra os investigados. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.