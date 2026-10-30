Uma garota de programa e um amigo foram presos suspeitos de roubar e extorquir um cliente após um encontro sexual. Segundo a investigação, a mulher teria agido depois de descobrir que o homem, que era seu antigo cliente, passou a contratar os serviços de outra profissional.
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As prisões ocorreram nesta quinta-feira (29), durante a operação Emboscada do Amor, realizada pelo 66º Distrito Policial, em São Paulo. A Justiça havia expedido mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra os investigados. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.
Ciúmes teria motivado emboscada
De acordo com a Polícia Civil, o homem denunciou ter sido roubado e extorquido no fim de julho, na zona leste da capital paulista.
Em depoimento, ele contou que mantinha encontros frequentes com a primeira suspeita, mas deixou de procurá-la depois que ela passou a cobrar valores superiores aos inicialmente combinados pelos serviços sexuais.
Após interromper os encontros, o homem voltou a frequentar o mesmo ponto de prostituição e começou a contratar outra garota de programa, que era amiga da primeira mulher.
Segundo as investigações, a nova profissional comentou com a amiga sobre o encontro com o cliente. A partir dessa informação, a suspeita teria decidido agir com a ajuda do comparsa.
Vítima teve dinheiro transferido por Pix
Durante um dos encontros, os dois suspeitos teriam entrado no quarto e exigido R$ 1 mil do homem. Na ação, conseguiram realizar transferências bancárias via Pix e também levaram o celular da vítima.
A Polícia Civil identificou os envolvidos e deflagrou a operação nesta quinta-feira. Os dois foram presos e encaminhados ao distrito policial.
Os investigados vão responder por roubo e extorsão. O caso segue sob investigação.