Seis pessoas foram presas suspeitas de extorquir passageiros com cobranças abusivas por corridas de transporte. O grupo se apresentava como motorista de aplicativo, combinava um preço inicialmente e, ao chegar ao destino, exigia valores adicionais sob ameaças e intimidações.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As prisões ocorreram nesta quarta-feira (28), nas proximidades do Terminal Rodoviário da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos abordavam passageiros na região e ofereciam viagens como se fossem motoristas vinculados a plataformas de transporte.
Em alguns casos, os criminosos chegavam a impedir que os passageiros saíssem dos veículos até que realizassem o pagamento exigido. Os valores cobrados podiam chegar ao dobro ou ao triplo do preço inicialmente combinado.
Operação Caronte prende seis suspeitos
As prisões foram resultado da Operação Caronte, realizada após aproximadamente três meses de investigação. Durante a ação, os policiais também apreenderam veículos, celulares e máquinas de cartão utilizados pelos investigados.
De acordo com a Polícia Civil, o grupo utilizava uma ferramenta externa aos aplicativos de transporte para calcular os preços das corridas. O recurso permitia alterar os valores apresentados aos passageiros, que acabavam surpreendidos com cobranças muito superiores às inicialmente acertadas.
Estrangeiro teve bagagens retidas por dívida de R$ 500
Entre os casos investigados está o de um homem natural de Togo, país da África Ocidental, que teve as bagagens retidas após se recusar a pagar o valor exigido por uma corrida, em março deste ano.
O passageiro, que estava em situação de rua, teria sido pressionado pelos suspeitos a pagar aproximadamente R$ 500 pela viagem. Como não aceitou a cobrança, seus pertences ficaram retidos.
Durante as diligências, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão e localizaram as malas e documentos do estrangeiro. Segundo as autoridades, um dos investigados admitiu ter ficado com os pertences para obrigar o passageiro a pagar o valor cobrado.
Polícia procura outras possíveis vítimas
A investigação continua para esclarecer a participação de cada um dos seis presos nos crimes e identificar outras possíveis vítimas do esquema.
A Polícia Civil orienta os passageiros a desconfiarem de ofertas de transporte feitas por pessoas que se apresentam como motoristas de aplicativo fora dos canais oficiais das plataformas.
As autoridades também recomendam conferir os dados da viagem e os valores cobrados antes de embarcar.