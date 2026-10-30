Seis pessoas foram presas suspeitas de extorquir passageiros com cobranças abusivas por corridas de transporte. O grupo se apresentava como motorista de aplicativo, combinava um preço inicialmente e, ao chegar ao destino, exigia valores adicionais sob ameaças e intimidações.

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As prisões ocorreram nesta quarta-feira (28), nas proximidades do Terminal Rodoviário da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos abordavam passageiros na região e ofereciam viagens como se fossem motoristas vinculados a plataformas de transporte.