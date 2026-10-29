O filho do ex-jogador de futebol Serginho Chulapa, ídolo de São Paulo e Santos, foi preso em flagrante por violência doméstica contra a própria mãe e irmã. Sérgio Bernardino Filho, de 34 anos, é suspeito de agredir fisicamente uma das vítimas e ameaçar as duas mulheres.

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A prisão ocorreu na madrugada desta quarta-feira (28), na Vila Matilde, zona leste de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o homem foi até a residência da família para buscar pertences pessoais, mas acabou se envolvendo em uma discussão com as parentes.