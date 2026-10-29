O filho do ex-jogador de futebol Serginho Chulapa, ídolo de São Paulo e Santos, foi preso em flagrante por violência doméstica contra a própria mãe e irmã. Sérgio Bernardino Filho, de 34 anos, é suspeito de agredir fisicamente uma das vítimas e ameaçar as duas mulheres.
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A prisão ocorreu na madrugada desta quarta-feira (28), na Vila Matilde, zona leste de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o homem foi até a residência da família para buscar pertences pessoais, mas acabou se envolvendo em uma discussão com as parentes.
Durante o desentendimento, ele teria agredido a irmã, de 42 anos, e ameaçado tanto ela quanto a mãe, de 63 anos. Policiais militares foram acionados e, após apurarem a ocorrência, conduziram o suspeito à delegacia.
Vítimas pediram medidas protetivas
Depois da prisão, a mãe e a irmã solicitaram medidas protetivas de urgência contra Sérgio Bernardino Filho.
O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM Leste), com enquadramentos de lesão corporal, ameaça e injúria no contexto de violência doméstica.
O homem permanece à disposição da Justiça.
Quem é Serginho Chulapa
Pai do suspeito, Serginho Chulapa é um dos nomes conhecidos da história do futebol brasileiro. O ex-atacante construiu trajetória de destaque no São Paulo e no Santos, clubes pelos quais se tornou ídolo.