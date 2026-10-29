Um soldado da Polícia Militar foi condenado a um ano de detenção por se recusar a limpar o banheiro do batalhão onde trabalhava. A decisão foi tomada pela Justiça Militar nesta quarta-feira (28), após o policial ser considerado culpado pelo crime de recusa de obediência, previsto no Código Penal Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em 22 de outubro de 2025, na 5ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior, em Bauru, no interior de São Paulo. O soldado Emanuel Henrique da Silva recebeu uma ordem do tenente Eder Franco Brandão para realizar a manutenção e a limpeza do banheiro utilizado por cabos e soldados, mas não cumpriu a determinação.