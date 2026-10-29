Priscila Custódio, de 24 anos, vivia sob ameaças e teria sido agredida dias antes de ser assassinada pelo pecuarista João Roberto Bolelli, de 62 anos. Segundo uma amiga da vítima, o fazendeiro também contratava pessoas para monitorar os passos da jovem e fotografá-la em diferentes situações.

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De acordo com o boletim de ocorrência, Pollyanna Ribeiro Botelho de Jesus contou às autoridades que Priscila relatou ter sido agredida pelo pecuarista na sexta-feira (23), quatro dias antes do crime. A amiga afirmou ainda que viu pessoalmente as lesões que a jovem apresentava e que seriam resultado das agressões.