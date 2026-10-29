O homem encontrado morto em uma banheira de hidromassagem de um motel tinha mais de R$ 15 milhões em seguros de vida contratados em seu nome. A Polícia Civil suspeita que o próprio marido da vítima tenha cometido o crime para receber as indenizações. O suspeito foi preso na quarta-feira (28).

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A vítima foi identificada como Caio Henrique Ventura, de 21 anos, encontrado morto na madrugada de 1º de outubro, em um motel na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. O suspeito, Fernando Curti Tavares, era casado com o jovem desde junho. Os dois haviam se conhecido por meio de um aplicativo de relacionamento.