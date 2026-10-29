Um assalto a um condomínio de luxo terminou com um suspeito morto, um casal preso e um trabalhador baleado na tarde desta quinta-feira (29). A ocorrência foi registrada na rua Carlos Weber, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo.
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O entregador trabalhava nas proximidades do condomínio quando foi atingido por um disparo no quadril durante a troca de tiros entre os suspeitos e as forças de segurança. Ele foi socorrido e, segundo as informações divulgadas pelas autoridades, não corre risco de vida.
Durante a ação policial, um dos homens apontados como participantes do assalto foi baleado e morreu. Outro homem e uma mulher, que também integrariam o grupo criminoso, foram presos. Nenhum morador do condomínio ficou ferido.
Quadrilha é investigada por série de assaltos
De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os integrantes da quadrilha já eram monitorados pelas autoridades havia algumas semanas.
O grupo é suspeito de atuar em invasões a residências e condomínios de alto padrão. As investigações apontam que os criminosos teriam roubado pelo menos sete imóveis na capital paulista. A quadrilha também pode estar envolvida em outras oito ocorrências semelhantes.
O caso será registrado e investigado pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que deverá apurar a participação dos envolvidos e a possível ligação do grupo com outros assaltos.