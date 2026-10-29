Um assalto a um condomínio de luxo terminou com um suspeito morto, um casal preso e um trabalhador baleado na tarde desta quinta-feira (29). A ocorrência foi registrada na rua Carlos Weber, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo.

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O entregador trabalhava nas proximidades do condomínio quando foi atingido por um disparo no quadril durante a troca de tiros entre os suspeitos e as forças de segurança. Ele foi socorrido e, segundo as informações divulgadas pelas autoridades, não corre risco de vida.