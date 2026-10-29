A semana que se iniciou após a reviravolta eleitoral brasileira, marcada pela intensa mobilização popular e pela vitória de Lula, também foi marcada por outros dois acontecimentos: a fuga de Flávio Bolsonaro para os EUA, alegando viver em uma “ditadura” e acusações sem provas de que as eleições foram fraudadas; e uma onda de demissões e perseguições a trabalhadores que votaram no 13, promovida por diversas empresas e impulsionada por uma campanha nas redes bolsonaristas.

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A queda das bolsas e a alta do dólar também marcaram o período, mas não serão objeto deste artigo. Queremos destacar os dois primeiros acontecimentos citados, aparentemente distintos, mas que revelam duas faces da mesma moeda: a questão de classe.