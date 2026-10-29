Uma despedida marcada pela tristeza, emoção e homenagens. O goleiro Miguel Meneses, de apenas 14 anos, foi sepultado na tarde desta quinta-feira (29), no cemitério Memorial do Vale, em Jacareí. Familiares, amigos e companheiros de futebol acompanharam o último adeus ao adolescente, que morreu após um grave acidente de trânsito em São José dos Campos.
O sepultamento teve início por volta das 16h, debaixo de chuva. Um dos momentos mais simbólicos da cerimônia foi a presença de um par de luvas de goleiro ao lado do caixão, representando a paixão de Miguel pelo futebol.
Antes do enterro, o adolescente foi velado na Câmara Municipal de São José dos Campos, onde a cerimônia começou por volta das 9h30. Dezenas de pessoas compareceram para prestar homenagens e oferecer apoio à família.
A despedida também contou com a presença do padre Antônio Maria, que conduziu uma mensagem religiosa marcada por palavras de fé, esperança e amor. Durante a celebração, ele ressaltou a força demonstrada pelos pais diante da perda do filho.
Mesmo em meio à dor, a família tomou uma decisão de solidariedade: autorizou a doação dos órgãos de Miguel. A expectativa é de que o gesto possa beneficiar até seis pacientes que aguardam por um transplante.
Relembre o acidente
Miguel estava entre as quatro vítimas de um grave acidente registrado na tarde de domingo (25), no Anel Viário de São José dos Campos, nas proximidades do bairro Monte Castelo.
De acordo com a Polícia Militar, o Honda Civic em que o adolescente estava saiu da trajetória ao passar por uma curva e atingiu uma árvore no canteiro central. O motorista informou aos policiais que perdeu o controle da direção. No momento da batida, chovia e o asfalto estava molhado.
Além de Miguel, estavam no veículo seu irmão e dois primos. Os quatro ocupantes sofreram ferimentos graves e foram socorridos ao Hospital Municipal de São José dos Campos.
Miguel, que defendia as categorias de base do São José Esporte Clube, não resistiu aos ferimentos e morreu na terça-feira (27).
A morte precoce do jovem goleiro provocou grande comoção entre familiares, amigos e integrantes da comunidade esportiva da região. O sonho interrompido dentro dos campos deu lugar a uma última homenagem, marcada pelo carinho de quem acompanhou sua trajetória e pelo gesto de solidariedade que poderá transformar outras vidas.