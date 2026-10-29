Uma despedida marcada pela tristeza, emoção e homenagens. O goleiro Miguel Meneses, de apenas 14 anos, foi sepultado na tarde desta quinta-feira (29), no cemitério Memorial do Vale, em Jacareí. Familiares, amigos e companheiros de futebol acompanharam o último adeus ao adolescente, que morreu após um grave acidente de trânsito em São José dos Campos.

O sepultamento teve início por volta das 16h, debaixo de chuva. Um dos momentos mais simbólicos da cerimônia foi a presença de um par de luvas de goleiro ao lado do caixão, representando a paixão de Miguel pelo futebol.

Antes do enterro, o adolescente foi velado na Câmara Municipal de São José dos Campos, onde a cerimônia começou por volta das 9h30. Dezenas de pessoas compareceram para prestar homenagens e oferecer apoio à família.