A Embraer ampliou sua rede de manutenção na Europa ao nomear a FL Technics como Centro de Serviços Autorizado para atender jatos comerciais da fabricante brasileira na Lituânia. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (29). A autorização contempla os modelos E170 e E190, da família E-Jets.

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Os serviços serão realizados nas instalações da FL Technics nas cidades de Vilnius e Kaunas, ampliando o acesso dos operadores a serviços de manutenção, reparo e revisão de aeronaves, conhecidos pela sigla MRO.