A Embraer ampliou sua rede de manutenção na Europa ao nomear a FL Technics como Centro de Serviços Autorizado para atender jatos comerciais da fabricante brasileira na Lituânia. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (29). A autorização contempla os modelos E170 e E190, da família E-Jets.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Os serviços serão realizados nas instalações da FL Technics nas cidades de Vilnius e Kaunas, ampliando o acesso dos operadores a serviços de manutenção, reparo e revisão de aeronaves, conhecidos pela sigla MRO.
A parceria fortalece a presença da Embraer no mercado europeu e amplia a estrutura de suporte técnico disponível para companhias aéreas que operam seus aviões. A expectativa é reduzir o tempo de manutenção e aumentar a eficiência das operações.
Segundo Frank Stevens, vice-presidente de Centros Globais de MRO da Embraer Serviços & Suporte, a entrada da empresa lituana na rede autorizada permitirá ampliar o acesso dos operadores a serviços especializados.
A iniciativa, segundo o executivo, reforça o compromisso da fabricante brasileira com a qualidade do atendimento e a disponibilidade de suporte aos clientes em diferentes regiões do mundo.
Saulius Bajarunas, CEO da FL Technics, afirmou que a autorização reconhece a capacidade técnica da empresa, seus padrões de qualidade e o modelo de atendimento voltado às necessidades dos clientes.
Manutenção aeronáutica
A companhia pretende utilizar sua estrutura e experiência em manutenção aeronáutica para oferecer serviços aos operadores dos jatos da Embraer com eficiência e confiabilidade.
A FL Technics já prestava serviços de manutenção de linha para aeronaves da fabricante brasileira desde 2023. Desde então, consolidou sua atuação em diferentes pontos da Europa, incluindo aeroportos da Lituânia, Noruega e Romênia.
Na Lituânia, a empresa já opera em Vilnius e Palanga. Na Noruega, mantém presença em Bergen, Oslo, Trondheim, Bodø e Ålesund. Na Romênia, atende em Bucareste e Cluj-Napoca.
Com a nova autorização, a parceria entre as duas empresas avança para ampliar o suporte aos E-Jets no continente europeu, aproveitando a estrutura operacional da FL Technics e a rede global de atendimento da Embraer.