O advogado Leonardo Cedaro, de São José dos Campos, participou da FenaLaw 2026, realizada entre os dias 27 e 29 de outubro, no Transamerica Expo Center, em São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Conselheiro efetivo da OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil) e especialista em sustentação oral, ele apresentou a palestra “Da Tese à Tribuna: Como a Comunicação Clara Transforma Argumentos em Persuasão”, com orientações sobre como transmitir ideias com clareza, conquistar a atenção do público e tornar argumentos mais convincentes.