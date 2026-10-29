29 de outubro de 2026
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DATA FIFA

Joseense Vitor Reis é novamente convocado para a Seleção

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação Manchester City
O zagueiro joseense Vitor Reis
O zagueiro joseense Vitor Reis

O zagueiro Vitor Reis, natural de São José dos Campos, foi chamado mais uma vez pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira. O defensor, que começouna base do Palmeiras e hoje defende o Manchester City, aparece entre os nomes que dão seguimento ao trabalho de renovação comandado pela comissão técnica na equipe nacional.  Nesta semana, inclusive, o joseense marcou um gol salvador que ajudou o City a se classificar para a próxima fase da Copa da Liga Inglesa, quando venceu o Brighton nos pênaltis.

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Para esta nova Data Fifa, a Seleção Brasileira realizará seus compromissos no continente asiático, com os dois amistosos marcados para o Estádio Nacional de Singapura.

O primeiro desafio será contra a seleção do Japão, no dia 14 de novembro, às 7h15 (horário de Brasília). Na sequência, o Brasil volta a campo para enfrentar a equipe da Singapura, no dia 17 de novembro, às 7h.

Os novos amistosos na Ásia dão continuidade ao planejamento da comissão técnica após a bateria de testes realizada entre o fim de setembro e o início de outubro.

Na última Data Fifa, a equipe de Carlo Ancelotti enfrentou a Austrália duas vezes — empatando o primeiro confronto por 1 a 1 e vencendo o segundo por 4 a 2 — e superou a Índia por 4 a 0.

A presença de Vitor Reis reforça a busca por novas alternativas no setor defensivo, consolidando o nome do atleta joseense no radar da Seleção Brasileira para o ciclo atual.

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