WILSON ANDRE PIRES
Idade: 54 Data de falecimento: 29/10/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 30/10/2026 10:00
ENOCH ELIAS DA SILVA
Idade: 77 Data de falecimento: 29/10/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO - 30/10/2026 das 08:00 às 09:00
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 30/10/2026 09:00
FATIMA MARIA APARECIDA GONÇALVES
Idade: 53 Data de falecimento: 28/10/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEMITERIO MUN. DE PARAIBUNA/SP- 29/10/2026 16:00
MIGUEL MENESÊS FERNANDES VIEIRA
Idade: 14 Data de falecimento: 27/10/2026
Velório:
CAMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SP
Sepultamento:
CEMITERIO MEMORIAL DO VALE/JACAREI - SP- 29/10/2026 16:00
MARIA DE SOUSA LOURES
Idade: 70 Data de falecimento: 29/10/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PARQUE DAS FLORES/ SJC- 29/10/2026 16:00
ADILSON FERREIRA DA FONSECA
Idade: 59 Data de falecimento: 29/10/2026
Velório:
IGREJA PRESBITERIANA DO JARDIM AUGUSTA
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 29/10/2026 16:00
ELIZETE DA CONCEIÇÃO MENEZES
Idade: 61 Data de falecimento: 28/10/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 29/10/2026 das 09:00 às 16:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 29/10/2026 16:00
MARIA APARECIDA FREIRE - DESPOJOS
Idade: 82 Data de falecimento: 09/06/2023
Velório:
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 29/10/2026 15:00
ANA MACHADO DA SILVA
Idade: 86 Data de falecimento: 29/10/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 29/10/2026 das 11:30 às 15:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 29/10/2026 15:00
TUTANO MUNAKATA
Idade: 93 Data de falecimento: 28/10/2026
Velório:
URBAM SALA 4 - 29/10/2026 das 06:00 às 14:30
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 29/10/2026 14:30
JOÃO FERREIRA DA SILVA
Idade: 86 Data de falecimento: 28/10/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 29/10/2026 14:00
MÁRIO CESAR CAPPELLI
Idade: 58 Data de falecimento: 28/10/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 29/10/2026 13:30
NELCY PACOLA MENEGASSI
Idade: 88 Data de falecimento: 28/10/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 29/10/2026 13:00
LAICE GOMES DANIEL
Idade: 61 Data de falecimento: 28/10/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 28/10/2026 das 22:00 às 13:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 29/10/2026 13:00
RENATO PEREIRA BARROS
Idade: 79 Data de falecimento: 28/10/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 29/10/2026 11:00
JOAQUIM DE ALMEIDA
Idade: 78 Data de falecimento: 28/10/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 28/10/2026 das 21:00 às 10:30
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 29/10/2026 10:30
SEBASTIÃO PINTO
Idade: 88 Data de falecimento: 28/10/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 28/10/2026 das 15:00 às 10:00
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC- 29/10/2026 10:00
CLAUDIA RENATA GONÇALVES RAMOS
Idade: 56 Data de falecimento: 27/10/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 29/10/2026 09:00