29 de outubro de 2026
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Wilson morre aos 54 anos; veja notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Wilson morre aos 54 anos; veja notas de falecimento em SJC
Wilson morre aos 54 anos; veja notas de falecimento em SJC

WILSON ANDRE PIRES

Idade: 54 Data de falecimento: 29/10/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CEMITÉRIO DA SAUDADE - SANTA BRANCA- 30/10/2026 14:00

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DIRCEU OSORIO SOARES

Idade: 90 Data de falecimento: 29/10/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 30/10/2026 10:00

ENOCH ELIAS DA SILVA

Idade: 77 Data de falecimento: 29/10/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO - 30/10/2026 das 08:00 às 09:00

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 30/10/2026 09:00

FATIMA MARIA APARECIDA GONÇALVES

Idade: 53 Data de falecimento: 28/10/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CEMITERIO MUN. DE PARAIBUNA/SP- 29/10/2026 16:00

MIGUEL MENESÊS FERNANDES VIEIRA

Idade: 14 Data de falecimento: 27/10/2026

Velório:
CAMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SP

Sepultamento:
CEMITERIO MEMORIAL DO VALE/JACAREI - SP- 29/10/2026 16:00

MARIA DE SOUSA LOURES

Idade: 70 Data de falecimento: 29/10/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEMITERIO PARQUE DAS FLORES/ SJC- 29/10/2026 16:00

ADILSON FERREIRA DA FONSECA

Idade: 59 Data de falecimento: 29/10/2026

Velório:
IGREJA PRESBITERIANA DO JARDIM AUGUSTA

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 29/10/2026 16:00

ELIZETE DA CONCEIÇÃO MENEZES

Idade: 61 Data de falecimento: 28/10/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 29/10/2026 das 09:00 às 16:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 29/10/2026 16:00

MARIA APARECIDA FREIRE - DESPOJOS

Idade: 82 Data de falecimento: 09/06/2023

Velório:

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 29/10/2026 15:00

ANA MACHADO DA SILVA

Idade: 86 Data de falecimento: 29/10/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 29/10/2026 das 11:30 às 15:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 29/10/2026 15:00

TUTANO MUNAKATA

Idade: 93 Data de falecimento: 28/10/2026

Velório:
URBAM SALA 4 - 29/10/2026 das 06:00 às 14:30

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 29/10/2026 14:30

JOÃO FERREIRA DA SILVA

Idade: 86 Data de falecimento: 28/10/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 29/10/2026 14:00

MÁRIO CESAR CAPPELLI

Idade: 58 Data de falecimento: 28/10/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. PEREGRINA/SANTANA/SJC - 29/10/2026 13:30

NELCY PACOLA MENEGASSI

Idade: 88 Data de falecimento: 28/10/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 29/10/2026 13:00

LAICE GOMES DANIEL

Idade: 61 Data de falecimento: 28/10/2026

Velório:
URBAM SALA 3 - 28/10/2026 das 22:00 às 13:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 29/10/2026 13:00

RENATO PEREIRA BARROS

Idade: 79 Data de falecimento: 28/10/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 29/10/2026 11:00

JOAQUIM DE ALMEIDA

Idade: 78 Data de falecimento: 28/10/2026

Velório:
URBAM SALA 6 - 28/10/2026 das 21:00 às 10:30

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 29/10/2026 10:30

SEBASTIÃO PINTO

Idade: 88 Data de falecimento: 28/10/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 28/10/2026 das 15:00 às 10:00

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC- 29/10/2026 10:00

CLAUDIA RENATA GONÇALVES RAMOS

Idade: 56 Data de falecimento: 27/10/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 29/10/2026 09:00

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