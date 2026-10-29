Um acidente envolvendo um ônibus e três carros foi registrado na manhã desta quinta-feira (29), na Avenida Andrômeda, na região sul de São José dos Campos. Segundo a Prefeitura, não houve vítimas.

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A ocorrência foi comunicada à Viação Saens Peña, empresa responsável pela operação da linha de ônibus envolvida no acidente.