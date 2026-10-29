A Prefeitura de Jacareí deu prazo de 30 dias para a Caoa Chery apresentar um plano atualizado de atividades para a fábrica instalada no município. A administração quer esclarecimentos sobre a paralisação da produção, os investimentos previstos e a geração de empregos. A medida também pode influenciar a decisão sobre a manutenção da isenção de IPTU concedida à empresa.

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A notificação foi emitida nesta quinta-feira (29), após deliberação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, em reunião realizada na terça-feira (27). O documento foi assinado pela secretária de Desenvolvimento Econômico e presidente do conselho, Eliane Biondo Oliveira.