O empresário Fernando Gomes, ligado a São José dos Campos e Jacareí, rebateu as críticas recebidas após a repercussão de um vídeo em que defende a paralisação de empresas e do comércio como forma de protesto contra os resultados eleitorais.

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Em uma segunda gravação publicada nas redes sociais, ele negou ter defendido demissões motivadas por posicionamento político e afirmou que sua manifestação foi pessoal.