29 de outubro de 2026
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DEFENDEU PARALISAÇÃO

Empresário de SJC nega assédio eleitoral: 'Não falo em partido'

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Empresário gravou vídeo sobre o assunto
Empresário gravou vídeo sobre o assunto

O empresário Fernando Gomes, ligado a São José dos Campos e Jacareí, rebateu as críticas recebidas após a repercussão de um vídeo em que defende a paralisação de empresas e do comércio como forma de protesto contra os resultados eleitorais.

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Em uma segunda gravação publicada nas redes sociais, ele negou ter defendido demissões motivadas por posicionamento político e afirmou que sua manifestação foi pessoal.

“Em momento algum eu falo em demitir algum lado político”, declarou Gomes no novo vídeo. Segundo ele, a proposta era incentivar empresários a interromper as atividades comerciais caso não concordassem com o cenário político.

A manifestação ocorre após a publicação de uma gravação na qual o empresário convoca outros empreendedores a suspender as atividades e dispensar funcionários. O conteúdo provocou reações nas redes sociais, com críticas à proposta e acusações contra o autor.

No segundo vídeo, Gomes afirmou ter recebido ofensas e mensagens nas quais foi chamado de nazista e fascista. Ele também relatou ter visto comentários desejando sua morte. Apesar das críticas, disse que não se sente atingido pelas manifestações e defendeu o respeito às opiniões divergentes.

“Eu acho muito legal vocês pegarem a democracia aí, mas o cara não pode colocar a opinião dele”, afirmou.

“Isso é uma maneira de eu protestar, não quer dizer que a pessoa tem que fazer”, disse Gomes, ao reforçar que considera a paralisação uma forma de expressar sua insatisfação política.

No primeiro vídeo, o empresário havia defendido que empreendedores parassem empresas e estabelecimentos comerciais como forma de pressão. Na mensagem que acompanhou a gravação, escreveu que a população precisava agir, em vez de apenas lamentar os acontecimentos políticos.

“Não dá mais! Ou você faz alguma coisa ou eles fazem contra você! Não dá pra engolir, você, eu e todos temos que fazer algo, não é só lamentar! Ação, parceiro. Parem as empresas, comércio e a porra toda!”, publicou.

Empresário critica falta de mobilização 

Durante a gravação original, Gomes também defendeu o fechamento do comércio e a dispensa de funcionários. Ele criticou a falta de mobilização popular e questionou os resultados eleitorais, citando números de Santa Catarina sem apresentar dados que comprovassem as alegações no próprio vídeo.

Fernando Gomes disputou uma vaga de deputado estadual nas eleições e recebeu 1.184 votos. Suas manifestações nas redes sociais foram direcionadas ao cenário político e à necessidade, segundo ele, de uma reação por meio da mobilização econômica.

Após a repercussão, o empresário voltou a defender seu direito de manifestação e pediu que as críticas fossem feitas sem ofensas pessoais.

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