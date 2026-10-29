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É com essa certeza que Therezinha Meneses, mãe de Miguel Meneses, de 14 anos, transforma a dor da perda do filho em esperança para outras famílias.

Após autorizar a doação dos órgãos do adolescente, ela encontrou no gesto de solidariedade uma maneira de manter viva a memória do jovem, que morreu na terça-feira (27), depois de um grave acidente de carro em São José dos Campos.

“Que bom ele continuar vivo aqui na Terra, em outras pessoas e dando vidas”, afirmou Therezinha em um vídeo divulgado pela Prefeitura de São José dos Campos.

A decisão da família poderá beneficiar até seis pacientes que aguardam por transplantes.