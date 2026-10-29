O encontro de dois grandes nomes da dramaturgia brasileira marca a abertura do 40º Festivale (Festival de Teatro Nacional do Vale do Paraíba), em São José dos Campos.
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Os atores Caio Blat e Herson Capri apresentam o espetáculo “Memórias do Vinho” na próxima quarta-feira (4), às 20h, no Teatro Municipal. A entrada é gratuita, com retirada antecipada de ingressos e doação de alimentos.
As reservas estarão disponíveis a partir de segunda-feira (2), por meio do link de ingressos divulgado pela organização (acesse aqui).
A classificação indicativa é de 12 anos. Para entrar, o público deverá entregar um pacote de farinha de trigo ou fubá no dia da apresentação. Os alimentos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos.
A montagem abre uma edição histórica do Festivale, que chega a 40 edições com uma programação voltada à valorização do teatro e ao acesso gratuito à cultura.
Drama familiar
Em “Memórias do Vinho”, pai e filho, interpretados por Herson Capri e Caio Blat, voltam a se encontrar depois de anos afastados. O cenário é a valiosa adega da família, onde uma coleção de vinhos pode ajudar o filho a realizar um projeto pessoal.
O acervo reúne garrafas compradas em oportunidades especiais, presentes antigos e exemplares adquiridos em leilões frequentados por colecionadores ricos. O que parecia uma negociação em família, no entanto, toma outro rumo com revelações inesperadas e a descoberta de um diário secreto escrito pelo pai.
A partir daí, o encontro se transforma em um acerto de contas marcado por tensões, lembranças e questões mal resolvidas. A história coloca os dois personagens diante de uma pergunta: estarão preparados para brindar ao final desse reencontro?
Festivale
Realizado pela Prefeitura de São José dos Campos e pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, o Festivale completa quatro décadas de atividades e se consolida como um dos eventos tradicionais das artes cênicas no país.
A programação deste ano reúne companhias de diferentes regiões brasileiras, além de grupos da própria cidade. Estão previstas apresentações de artistas de Salvador (BA), João Pessoa (PB), Curitiba (PR), São Gonçalo (RJ), São Paulo (SP), Bragança Paulista, Mairiporã, Campinas, São José do Rio Preto e Franca, todas no estado de São Paulo.
Além dos espetáculos, o festival oferece atividades formativas, como workshops, e produções premiadas. As apresentações serão distribuídas por diferentes espaços da cidade, ampliando as oportunidades de acesso do público ao teatro.
As reservas para espetáculos realizados em locais fechados poderão ser feitas no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, dois dias antes de cada apresentação. O ingresso solidário consiste na doação de um pacote de farinha de trigo ou fubá, destinado ao Fundo Social de Solidariedade.
Ao longo de suas quatro décadas, o Festivale reuniu diferentes gerações de artistas e contribuiu para o intercâmbio entre grupos teatrais, o incentivo à produção cultural e a formação de público.
A edição é realizada pela Prefeitura e pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, com parceria institucional da Afac (Associação para o Fomento da Arte e da Cultura), do Parque Vicentina Aranha, do Sesi e da TV Vanguarda. A Jovem Pan FM e a CBN Vale FM são apoiadoras de mídia.
SERVIÇO
Espetáculo: “Memórias do Vinho”
Atores: Caio Blat e Herson Capri
Data: quarta-feira (4)
Horário: 20h
Local: Teatro Municipal de São José dos Campos
Endereço: Rua Rubião Júnior, 84, terceiro piso do Shopping Centro, região central
Ingressos: gratuitos, com reserva antecipada e doação de um pacote de farinha de trigo ou fubá
Reservas: a partir de segunda-feira (2), pelo link divulgado pela organização (acesse aqui)
Classificação indicativa: 12 anos
Dúvidas: WhatsApp (12) 99740-4427