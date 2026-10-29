O encontro de dois grandes nomes da dramaturgia brasileira marca a abertura do 40º Festivale (Festival de Teatro Nacional do Vale do Paraíba), em São José dos Campos.

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Os atores Caio Blat e Herson Capri apresentam o espetáculo “Memórias do Vinho” na próxima quarta-feira (4), às 20h, no Teatro Municipal. A entrada é gratuita, com retirada antecipada de ingressos e doação de alimentos.