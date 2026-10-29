Uma colisão entre um caminhão e um ônibus deixou três homens feridos na manhã desta quinta-feira (29), na rodovia Hamilton Vieira Mendes (SP-52), em Cruzeiro, no Vale do Paraíba. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h54 para atender à ocorrência, registrada na altura do km 52.

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Duas das vítimas, de 23 e 34 anos, receberam atendimento da equipe de resgate dos bombeiros e foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Cruzeiro.