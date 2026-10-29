Aprender na prática, cultivar hábitos saudáveis e desenvolver a consciência ambiental são alguns dos benefícios promovidos pelo Programa Hortas Urbanas, da Prefeitura de São José dos Campos. Criada em 2009, a iniciativa está presente em 73 escolas da rede municipal de ensino e transforma o cultivo de hortaliças em uma ferramenta de aprendizado, convivência e bem-estar para os estudantes.

Somente em 2026, o programa já contabilizou o plantio de 2.819 mudas de hortaliças, com a participação direta de 1.064 alunos em oficinas. As atividades aproximam as crianças e os adolescentes da natureza e estimulam a compreensão sobre alimentação saudável, sustentabilidade e preservação ambiental.

Na Emefi Maria Aparecida dos Santos Ronconi, localizada no Jardim Jussara, na região leste da cidade, a horta escolar é um espaço de aprendizado e desenvolvimento socioemocional. Com aproximadamente 10 metros quadrados, o local é cuidado por cerca de 30 estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Os alunos participam de diferentes etapas do cultivo, desde a preparação dos canteiros e o plantio até a irrigação e a colheita. A experiência permite acompanhar de perto o desenvolvimento das plantas, compreender os ciclos da natureza e exercitar valores como responsabilidade, paciência e trabalho em equipe.

A horta também integra diferentes áreas do conhecimento ao cotidiano escolar. Enquanto estudantes do 6º ano participam do plantio e dos cuidados com a composteira, que aproveita resíduos da alimentação escolar, os alunos do 8º ano acompanham e registram o crescimento das plantas.

Entre as espécies cultivadas estão alface, cebolinha, salsinha, tomate, beterraba, couve e abóbora, sem utilização de agrotóxicos. A produção também proporciona experiências coletivas, como a preparação de um lanche com alfaces colhidas pelos próprios estudantes.

Além de contribuir para o ensino, o contato com a horta proporciona um ambiente diferente da sala de aula, favorecendo a convivência e momentos de tranquilidade. A vivência ao ar livre amplia as possibilidades de interação dos alunos com a natureza e contribui para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais.

Ao estimular o cultivo de alimentos, o reaproveitamento de resíduos orgânicos e o cuidado com o meio ambiente, o Programa Hortas Urbanas reforça a importância de atitudes sustentáveis desde a infância.

Com a presença em dezenas de unidades escolares, a iniciativa da Prefeitura de São José dos Campos integra educação e sustentabilidade, levando conhecimentos para além dos conteúdos tradicionais e incentivando práticas que podem ser incorporadas ao dia a dia dos estudantes e de suas famílias.