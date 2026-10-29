A Polícia Civil, por meio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Cruzeiro), prendeu um homem de 36 anos e apreendeu um adolescente de 14 anos por tráfico de drogas e associação para o tráfico no final da tarde da última quarta-feira (28), no bairro Itagaçaba, em Cruzeiro. A ação policial ocorreu em uma propriedade rural na rua Vereador Aurélio Garcês Novaes.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial monitorava o local após receber diversas denúncias informando que o imóvel funcionava como ponto de comércio ilegal de entorpecentes. Durante a campana, os agentes observaram a chegada de dois compradores, que adquiriram e consumiram drogas na propriedade.
Na abordagem, que contou com equipes divididas entre a frente e os fundos do sítio, os suspeitos tentaram fugir, mas foram contidos. Um dos compradores tentou engolir uma porção de maconha para destruir provas, mas foi flagrado com resíduos na boca.
Nas buscas realizadas na residência, os policiais civil apreenderam três tabletes de maconha prensada, um invólucro com pés de maconha in natura, pedras de crack, embalagens de cocaína, três celulares danificados, um rádio comunicador e sacolas com pinos vazios para embalar entorpecentes.
O adolescente apreendido confessou que auxiliava na comercialização das drogas. O homem adulto, que já possui passagens policiais pelo mesmo crime, admitiu informalmente a propriedade dos entorpecentes, embora tenha negado o envolvimento durante o interrogatório formal. O caso foi registrado na sede da Dise de Cruzeiro.