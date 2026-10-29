A Polícia Civil, por meio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Cruzeiro), prendeu um homem de 36 anos e apreendeu um adolescente de 14 anos por tráfico de drogas e associação para o tráfico no final da tarde da última quarta-feira (28), no bairro Itagaçaba, em Cruzeiro. A ação policial ocorreu em uma propriedade rural na rua Vereador Aurélio Garcês Novaes.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial monitorava o local após receber diversas denúncias informando que o imóvel funcionava como ponto de comércio ilegal de entorpecentes. Durante a campana, os agentes observaram a chegada de dois compradores, que adquiriram e consumiram drogas na propriedade.