Escolher um imóvel sem precisar esperar a conclusão da obra já é uma realidade em São José dos Campos. Com o uso de óculos de realidade virtual, o público pode percorrer virtualmente um apartamento, conferir as dimensões dos ambientes e visualizar a vista correspondente ao andar desejado. A experiência está disponível gratuitamente no Vale Sul Shopping até 7 de novembro.
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A demonstração ocorre na Praça de Eventos, no piso térreo, próximo à portaria E, e apresenta uma nova forma de conhecer imóveis antes mesmo de sua construção. A proposta é ajudar os compradores a entender melhor os espaços e tomar decisões com mais segurança.
A tecnologia combina óculos de imersão 3D, que permitem uma visita individual ao apartamento virtual, e telas sensíveis ao toque, utilizadas para explorar plantas e opções em família.
Um dos diferenciais é a possibilidade de visualizar os ambientes com medidas precisas, mobiliário disponível no mercado nacional e a vista correspondente ao andar escolhido.
Dessa forma, o cliente consegue ter uma percepção mais próxima do imóvel que pretende comprar, sem depender apenas de plantas, imagens ou apartamentos decorados.
A iniciativa acompanha o avanço das proptechs, empresas que utilizam tecnologia para transformar o mercado imobiliário, com soluções voltadas à experiência do consumidor, à transparência e à agilidade no processo de compra.
O empresário Everton Vieira conta que a experiência contribuiu para sua decisão de compra.
“Quando coloquei os óculos, foi como estar dentro do apartamento. Ver a vista de verdade, do andar que eu ia comprar, me deu a segurança que eu precisava para fechar o negócio”, afirmou.
Segundo Rodrigo J. Pereira, diretor da Rêve Lares dos Sonhos, imobiliária responsável por trazer a tecnologia para a cidade, a proposta é aproximar o cliente do imóvel antes da assinatura do contrato.
“O cliente toma uma das maiores decisões financeiras da vida a partir de um desenho. A realidade virtual permite que ele confira espaço, proporção e vista antes de assinar”, disse.
A empresa afirma ser a primeira imobiliária de São José dos Campos a adotar esse modelo de atendimento.
Capivara gigante
Além da experiência tecnológica, o espaço tem uma atração voltada às famílias. Aos sábados, domingos e feriados, a CapiVaRuska, uma capivara gigante temática, interage com as crianças e também participa da experiência com os óculos de realidade virtual.
A personagem ajuda a aproximar o público da novidade e transforma a visita ao estande em uma atividade para toda a família.
SERVIÇO
O quê: demonstração de visita virtual a imóveis com óculos 3D e telas interativas
Onde: Vale Sul Shopping, Praça de Eventos, piso térreo, portaria E, em São José dos Campos
Quando: até 7 de novembro de 2026
Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h; aos domingos, das 13h às 20h
CapiVaRuska: aos sábados, domingos e feriados, nos horários de funcionamento do shopping