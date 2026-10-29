Escolher um imóvel sem precisar esperar a conclusão da obra já é uma realidade em São José dos Campos. Com o uso de óculos de realidade virtual, o público pode percorrer virtualmente um apartamento, conferir as dimensões dos ambientes e visualizar a vista correspondente ao andar desejado. A experiência está disponível gratuitamente no Vale Sul Shopping até 7 de novembro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A demonstração ocorre na Praça de Eventos, no piso térreo, próximo à portaria E, e apresenta uma nova forma de conhecer imóveis antes mesmo de sua construção. A proposta é ajudar os compradores a entender melhor os espaços e tomar decisões com mais segurança.