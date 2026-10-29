Um motociclista de 37 anos foi preso em flagrante transportando cinco tabletes de drogas na madrugada desta quinta-feira (29), na rodovia Governador Carvalho Pinto, em São José dos Campos. A droga pesou 5,29 quilos.
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A abordagem foi realizada por policiais militares rodoviários durante uma fiscalização de rotina na praça de pedágio localizada no quilômetro 92, no sentido interior.
Os agentes desconfiaram ao sentirem um forte odor de entorpecente vindo da mochila térmica do tipo bag de delivery que o condutor levava nas costas.
Questionado sobre a carga, o motoboy alegou inicialmente que fazia apenas um frete contratado na capital paulista com destino final em Taubaté, afirmando desconhecer o conteúdo ilícito.
Durante a vistoria na bolsa, os policiais encontraram uma caixa de papelão com os cinco tijolos da droga, que somaram mais de cinco quilos e testaram positivo para cocaína após perícia preliminar do Instituto de Criminalística.
Além dos entorpecentes, foram apreendidos celulares, R$ 958 em espécie e a motocicleta utilizada na ação.
Depoimento do condutor
Em depoimento na Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, o suspeito confessou que realizaria a entrega mediante o pagamento de R$ 3 mil.
Contudo, análises preliminares no sistema de navegação do investigado indicaram que o destino real da rota seria Vitória, no Espírito Santo.
A Polícia Civil representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva devido à gravidade do crime, e as investigações continuam para identificar outros envolvidos na rede de tráfico.