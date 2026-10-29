Um motociclista de 37 anos foi preso em flagrante transportando cinco tabletes de drogas na madrugada desta quinta-feira (29), na rodovia Governador Carvalho Pinto, em São José dos Campos. A droga pesou 5,29 quilos.

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A abordagem foi realizada por policiais militares rodoviários durante uma fiscalização de rotina na praça de pedágio localizada no quilômetro 92, no sentido interior.