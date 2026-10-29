Um homem de 44 anos morreu após cair de uma ponte e parar em um córrego em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. A ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (28), na avenida Dr. Adhemar de Barros, na região de Abernéssia, nas proximidades do Mercado Municipal.
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Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o acidente teria acontecido por volta das 18h. As circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas. A vítima foi identificada como Rodolfo Alves de Oliveira.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e realizaram manobras de reanimação na vítima. De acordo com o registro policial, pessoas que estavam nas proximidades também prestaram os primeiros auxílios.
O familiar que prestou depoimento à Polícia Civil informou que não presenciou o acidente e soube do ocorrido por meio de terceiros. Ele relatou que recebeu uma ligação de profissionais do pronto-socorro solicitando seu comparecimento à unidade de atendimento. Posteriormente, foi informado sobre a morte e a necessidade de reconhecimento do corpo.
O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia de Campos do Jordão na madrugada desta quinta-feira (29), como morte suspeita e morte acidental. A causa efetiva do óbito e as circunstâncias da queda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.