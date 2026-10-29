Um homem de 44 anos morreu após cair de uma ponte e parar em um córrego em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. A ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (28), na avenida Dr. Adhemar de Barros, na região de Abernéssia, nas proximidades do Mercado Municipal.

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Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o acidente teria acontecido por volta das 18h. As circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas. A vítima foi identificada como Rodolfo Alves de Oliveira.