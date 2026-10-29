A Operação Transporte Seguro, coordenada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), fiscalizou 83 vans de transporte fretado em São José dos Campos. A ação, que ocorreu na última terça-feira (27), contou com a participação da Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e da GCM (Guarda Civil Municipal), além da Artesp (Agência de Transporte do Estado de SP) e da CCR RioSP.
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As abordagens aconteceram na entrada da Unip (Universidade Paulista), com o objetivo de avaliar as condições de segurança, cumprimento das normas de trânsito e regularidade da documentação.
Houve uma autuação administrativa por parte da fiscalização municipal por falta de autorização para operação de um dos veículos.
O chefe de policiamento da PRF, Calzado, ressaltou a importância da atuação integrada: “Essa operação também demonstra a importância da integração entre os órgãos públicos. Quando trabalhamos de forma conjunta, conseguimos ampliar a fiscalização, otimizar recursos e oferecer mais segurança à população.”