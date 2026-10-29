A Operação Transporte Seguro, coordenada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), fiscalizou 83 vans de transporte fretado em São José dos Campos. A ação, que ocorreu na última terça-feira (27), contou com a participação da Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e da GCM (Guarda Civil Municipal), além da Artesp (Agência de Transporte do Estado de SP) e da CCR RioSP.

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As abordagens aconteceram na entrada da Unip (Universidade Paulista), com o objetivo de avaliar as condições de segurança, cumprimento das normas de trânsito e regularidade da documentação.