O Taubaté anunciou nesta quinta-feira (29) o lançamento do Programa Benfeitor, iniciativa voltada à captação de recursos para melhorias estruturais no Estádio Joaquim de Morais Filho, o Joaquinzão.

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De acordo com o clube, 100% da receita obtida com o programa será destinada a intervenções na estrutura do estádio.