O Taubaté anunciou nesta quinta-feira (29) o lançamento do Programa Benfeitor, iniciativa voltada à captação de recursos para melhorias estruturais no Estádio Joaquim de Morais Filho, o Joaquinzão.
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De acordo com o clube, 100% da receita obtida com o programa será destinada a intervenções na estrutura do estádio.
Ao aderir ao projeto, o torcedor adquire uma cadeira cativa personalizada com nome e direito de acesso aos jogos do Taubaté como mandante na temporada 2027 do futebol profissional. O programa inclui a inclusão do nome do participante em uma placa comemorativa no Joaquinzão, certificado e carteirinha de identificação.
O custo de adesão é de R$ 1.100, com opção de parcelamento em até dez vezes sem juros pela internet. As adesões podem ser feitas até o dia 30 de novembro de 2026.
"O Programa Benfeitor nasce com a proposta de reunir torcedores que desejam participar do processo de reconstrução e fortalecimento da estrutura do clube", declarou o presidente Vitor Rodolfo.
Nos últimos meses, o Joaquinzão passou por reformas em setores internos, abrangendo vestiários, refeitório e alojamentos. Os recursos arrecadados pelo novo programa serão direcionados a obras nas áreas de circulação e acomodação do público.
Nas próximas semanas, o Taubaté prevê o lançamento de pacotes de ingressos para os demais setores do estádio visando as competições da temporada 2027.