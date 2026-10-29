A Rodovia dos Tamoios deve receber cerca de 145 mil veículos durante o feriado de Finados, entre sexta-feira (30) e terça-feira (3).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Para atender ao aumento do fluxo em direção ao Litoral Norte e no retorno para o Vale do Paraíba, a concessionária responsável pela via preparou uma operação especial, com reforço nas equipes de atendimento e medidas para melhorar a fluidez do trânsito.