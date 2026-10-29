A Rodovia dos Tamoios deve receber cerca de 145 mil veículos durante o feriado de Finados, entre sexta-feira (30) e terça-feira (3).
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Para atender ao aumento do fluxo em direção ao Litoral Norte e no retorno para o Vale do Paraíba, a concessionária responsável pela via preparou uma operação especial, com reforço nas equipes de atendimento e medidas para melhorar a fluidez do trânsito.
Os períodos de maior movimento devem ocorrer na sexta-feira (30), a partir das 10h, e no sábado (31), a partir das 6h, no sentido litoral. No retorno para São José dos Campos, a previsão é de tráfego mais intenso na segunda-feira (2), a partir das 8h.
Pedágio terá operação especial
Nas praças de pedágio tradicionais, a Operação Papa Filas poderá ser acionada para agilizar a passagem dos veículos. A concessionária recomenda o uso de TAGs de pagamento automático, como Veloe, ConectCar, Move Mais, Taggy e Sem Parar.
Motoristas de carros, veículos com carretinhas e motociclistas também poderão utilizar as cabines de autoatendimento, que aceitam cartões por aproximação e celulares com essa tecnologia.
A concessionária informou ainda que poderá disponibilizar guinchos extras e ampliar o efetivo de atendimento para atender à demanda durante o feriado.
Obras e túneis
Não haverá fechamento noturno dos túneis para manutenção entre 30 de outubro e 3 de novembro.
As obras no sentido litoral ficarão suspensas na sexta-feira (30) e no sábado (31). A partir de domingo (1º), as atividades poderão ocorrer conforme as condições do tráfego.
No sentido São José dos Campos, os trabalhos poderão ser realizados na sexta-feira e no sábado, dependendo do fluxo de veículos. As obras serão suspensas a partir de domingo até as 14h de terça-feira (3).
Apesar das restrições, haverá interdições de faixa em trechos que já estão em obras: no km 18 do Contorno Sul e nos quilômetros 75, 77 e 79 da Serra Antiga.
Como funciona a circulação na Tamoios
Durante a viagem, os motoristas devem ficar atentos à configuração das pistas da rodovia. A Serra Antiga é utilizada para a descida em direção a Caraguatatuba, enquanto a Serra Nova atende ao tráfego de subida para São José dos Campos.
O Contorno Norte permite o acesso à região de Massaguaçu, no sentido Ubatuba. Já o Contorno Sul liga Caraguatatuba a São Sebastião, com saída nas proximidades do porto e do acesso à balsa de Ilhabela.
Quem chega ao litoral pela Serra Antiga pode acessar os dois contornos pelo km 82, na curva à direita antes do Supermercado Shibata.
Para seguir pelo Contorno Norte, em direção a Massaguaçu e Ubatuba, o motorista deve acessar a alça e fazer o retorno cerca de 500 metros adiante, no viaduto em formato de ferradura. Para o Contorno Sul, no sentido São Sebastião, basta acessar a alça e seguir em frente.
A concessionária poderá adotar medidas para reforçar a segurança nos acessos aos contornos, principalmente diante de congestionamentos nas chegadas a Massaguaçu e São Sebastião. Se necessário, o tráfego poderá ser interrompido antes dos túneis para evitar que veículos fiquem parados em seu interior.
Pedágio eletrônico no Contorno Sul
O sistema de pedágio eletrônico free flow funciona no km 13,5 do Contorno Sul, com tarifa básica de R$ 5,90 cobrada nos dois sentidos da via.
Os motoristas com TAG terão o valor lançado diretamente na fatura do serviço contratado. Quem não utiliza o dispositivo deve consultar a placa e efetuar o pagamento pelo site freeflowtamoios.com.br, pelo aplicativo Tamoios Free Flow ou nos totens disponíveis nos Serviços de Atendimento ao Usuário (SAU), nos quilômetros 10,8 e 20 do contorno.
O sistema permite a passagem sem necessidade de parar em cabines para pagar a tarifa e integra o programa Siga Fácil, do governo do Estado de São Paulo.
Cuidados para viajar pelos túneis
A concessionária recomenda que os motoristas verifiquem o combustível antes de sair de casa e utilizem os faróis acesos ao entrar nos túneis. Também é importante respeitar a sinalização, os limites de velocidade e a altura máxima permitida, de 5,50 metros.
Durante o trajeto, os condutores devem manter distância segura do veículo à frente, evitar mudanças de faixa e não realizar ultrapassagens desnecessárias. Paradas na pista, marcha à ré e retornos dentro dos túneis são proibidos.
Em caso de pane ou acidente, a orientação é parar no acostamento, quando possível, ligar o pisca-alerta, desligar o motor e solicitar ajuda. Os motoristas podem utilizar os telefones de emergência instalados a cada 60 metros, o botão SOS do aplicativo Tamoios ou o número 0800 545 0000.
Se houver incêndio, o condutor deve tentar sair do túnel com o veículo, caso seja possível fazê-lo com segurança. Se isso não for viável, deve parar, desligar o motor, deixar o veículo imediatamente e utilizar a saída de emergência mais próxima.
Em uma eventual evacuação, os motoristas devem seguir as instruções transmitidas pelos alto-falantes e pelas equipes da concessionária. As saídas de emergência estão distribuídas a cada 200 metros.
Veículos de carga também devem observar as orientações específicas, incluindo a passagem pelo Posto Geral de Fiscalização antes da subida da serra, quando exigida para pesagem ou verificação de temperatura, além da proibição de ultrapassagens nos túneis.
Atendimento aos motoristas
Durante o feriado, os usuários terão acesso aos Serviços de Atendimento ao Usuário, que funcionam 24 horas, além de totens de teleatendimento e rede Wi-Fi destinada ao uso do aplicativo Tamoios e de seu botão SOS.
As condições de tráfego poderão ser acompanhadas pelos canais oficiais da concessionária, incluindo o perfil @Tamoios099 no X e no Instagram e a Rádio Web Tamoios.
A recomendação é planejar a viagem com antecedência, evitar os horários de pico sempre que possível e respeitar a sinalização durante todo o percurso.