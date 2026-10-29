Uma mulher de 24 anos foi flagrada pela Polícia Penal tentando entrar com maconha no Centro de Detenção Provisória “Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira”, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada no último sábado (24), durante o horário de visitação de familiares.

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Imagens capturadas pelo escâner corporal apontaram que ela levava uma porção de maconha e um pedaço de papel de seda para fumo camuflados na roupa.