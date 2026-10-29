29 de outubro de 2026
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EM CARAGUATATUBA

Companheira de preso é flagrada com droga no CDP de Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/SAP
Porção de droga apreendida
Porção de droga apreendida

Uma mulher de 24 anos foi flagrada pela Polícia Penal tentando entrar com maconha no Centro de Detenção Provisória “Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira”, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada no último sábado (24), durante o horário de visitação de familiares.

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Imagens capturadas pelo escâner corporal apontaram que ela levava uma porção de maconha e um pedaço de papel de seda para fumo camuflados na roupa.

Ao ser questionada, ela entregou os itens voluntariamente e foi conduzida à delegacia local para as providências legais. O CDP de Caraguatatuba abriu procedimento administrativo para investigar o caso.

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