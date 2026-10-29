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CRIME AMBIENTAL

PM Ambiental apreende 58 aves silvestres em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Aves silvestres foram apreendidas em São Sebastião
Aves silvestres foram apreendidas em São Sebastião

A Polícia Militar Ambiental apreendeu 58 aves silvestres durante ações de fiscalização nos bairros Topolândia e Itatinga, em São Sebastião. A operação, realizada na última terça-feira (27), identificou animais mantidos em situação irregular e alvos de maus-tratos.

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No bairro Topolândia, os policiais localizaram 27 aves em condições precárias de higiene no interior de uma residência. A apreensão incluiu 16 coleirinhos-papa-capim, oito baianos e três trinca-ferros-verdadeiros, além de 43 gaiolas recolhidas no local. O responsável foi multado em R$ 126 mil e permaneceu à disposição da Justiça.

Já no bairro Itatinga, as equipes encontraram outras 31 aves em dois endereços distintos. Apesar de não apresentarem sinais de maus-tratos. Os espécimes, entre eles um azulão, um papagaio-verdadeiro, canários-da-terra e sabiás-laranjeira, eram mantidos sem autorização legal. As autuações aplicadas nos dois imóveis somaram R$ 15,5 mil.

Todas as aves resgatadas foram encaminhadas ao Cetas (Centro de Triagem de Animais Silvestres). As gaiolas apreendidas na operação foram destruídas.

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