A Polícia Militar Ambiental apreendeu 58 aves silvestres durante ações de fiscalização nos bairros Topolândia e Itatinga, em São Sebastião. A operação, realizada na última terça-feira (27), identificou animais mantidos em situação irregular e alvos de maus-tratos.

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No bairro Topolândia, os policiais localizaram 27 aves em condições precárias de higiene no interior de uma residência. A apreensão incluiu 16 coleirinhos-papa-capim, oito baianos e três trinca-ferros-verdadeiros, além de 43 gaiolas recolhidas no local. O responsável foi multado em R$ 126 mil e permaneceu à disposição da Justiça.