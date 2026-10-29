Jovens de São José dos Campos participaram de uma série de atividades voltadas à sustentabilidade e à preservação ambiental ao longo de 2026. As ações fazem parte do programa JAS (Jovens em Ação – Sustentabilidade), realizado pela OSC (Organização da Sociedade Civil) Celebreiros, com iniciativas que envolvem educação ambiental, reciclagem, compostagem, agroecologia e moda sustentável.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Uma das atividades foi realizada na Escola Estadual Professora Ana Herondina, no bairro Vista Verde, na zona leste da cidade. Durante uma oficina de compostagem, os participantes conheceram o processo de transformação de resíduos orgânicos em adubo e a importância do reaproveitamento de materiais.
Os jovens também participaram da Feira de Saberes e Fazeres, organizada pelo Ecomuseu dos Campos de São José na Casa do Idoso Leste. A equipe produziu registros fotográficos e audiovisuais do evento, contribuindo para divulgar a história, o patrimônio cultural e as características ambientais da região.
Moda sustentável e agroecologia
A programação incluiu ainda a cobertura dos desfiles do Vale Fashion pela equipe de Audiovisual do JAS. O evento apresentou coleções inspiradas em folhas, flores e outros elementos da natureza, aproximando a moda de temas como criatividade e sustentabilidade.
Outra iniciativa foi a participação dos jovens no lançamento do Territórios da Agricultura, nova parceria da OSC Celebreiros. O projeto busca incentivar o cultivo de plantas alimentícias da Mata Atlântica e propõe uma relação mais próxima entre alimentação, preservação florestal e valorização da biodiversidade.
A proposta é resumida no conceito de “alimentar-se de floresta e cuidar da floresta”. Durante o lançamento, os participantes também conheceram a importância do envolvimento dos moradores para o desenvolvimento das ações.
“Eu acho essencial ter a comunidade com a gente porque esse projeto só vai acontecer se a gente tiver a comunidade desses territórios participando das ações”, afirmou Camila Melo, coordenadora de Comunicação do Territórios da Agricultura, em depoimento em vídeo à equipe do JAS.
Coleta seletiva e reciclagem
A educação ambiental também esteve em pauta em uma palestra conduzida por representantes da Urbam (Urbanizadora Municipal). Os jovens conheceram o funcionamento da coleta seletiva e da reciclagem em São José dos Campos, além de receberem orientações sobre a separação e o descarte correto dos resíduos.
Além de ampliar o conhecimento sobre práticas sustentáveis, as atividades permitiram aos participantes desenvolver habilidades de comunicação e produção audiovisual. Por meio de fotografias, vídeos e outros conteúdos, eles também podem ajudar a disseminar informações ambientais e incentivar novas iniciativas nas comunidades onde vivem.
O programa Jovens em Ação – Sustentabilidade é realizado pela Celebreiros em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.