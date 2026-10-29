Jovens de São José dos Campos participaram de uma série de atividades voltadas à sustentabilidade e à preservação ambiental ao longo de 2026. As ações fazem parte do programa JAS (Jovens em Ação – Sustentabilidade), realizado pela OSC (Organização da Sociedade Civil) Celebreiros, com iniciativas que envolvem educação ambiental, reciclagem, compostagem, agroecologia e moda sustentável.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Uma das atividades foi realizada na Escola Estadual Professora Ana Herondina, no bairro Vista Verde, na zona leste da cidade. Durante uma oficina de compostagem, os participantes conheceram o processo de transformação de resíduos orgânicos em adubo e a importância do reaproveitamento de materiais.