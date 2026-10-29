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ESCOLA INTERDITADA

Sarna humana suspende aulas em escola infantil de Taubaté

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Escola foi interditada em Taubaté
Escola foi interditada em Taubaté

As aulas na EMEI Vereador Eleozippo Silveira Pinto, no bairro Hércules Masson, em Taubaté, foram suspensas após a identificação de casos de sarna humana. A Prefeitura determinou a interdição da unidade de educação infantil para a realização de uma desinfecção. A previsão é que as atividades sejam retomadas após o feriado de Finados, na próxima segunda-feira (2).

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A informação foi divulgada pelo secretário municipal de Educação, Hélcio Carvalho, em entrevista à TV Vanguarda. Segundo ele, os casos foram identificados na terça-feira (27), e as vigilâncias Sanitária e Epidemiológica foram acionadas para adotar as medidas necessárias.

Até o momento, não foram divulgados o número de pessoas afetadas nem a data exata para a reabertura da escola. Também não há informações sobre a necessidade de reposição das aulas suspensas.

A interdição da EMEI faz parte das medidas adotadas após a identificação dos casos. O procedimento busca permitir a realização dos serviços necessários antes da retomada do atendimento presencial.

Não há indicação de que outras escolas da rede municipal tenham suspendido as atividades pelo mesmo motivo.

O que é sarna humana?

A sarna humana, também conhecida como escabiose, é uma doença de pele causada por um ácaro microscópico. A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto e prolongado com uma pessoa infectada. O compartilhamento de roupas, toalhas e roupas de cama contaminadas também pode favorecer o contágio.

Um dos principais sintomas é a coceira intensa, que costuma piorar durante a noite. Pequenas lesões na pele também podem aparecer, mas a confirmação da doença depende de avaliação profissional.

O tratamento deve ser indicado por um profissional de saúde. Pessoas que tiveram contato próximo com alguém diagnosticado podem precisar de avaliação e orientações para evitar a continuidade da transmissão.

A presença de casos na escola, por si só, não permite determinar quando ocorreu o contágio nem identificar a origem da ocorrência.

Orientações da escola

Com a suspensão temporária das aulas, as famílias devem acompanhar os comunicados da direção e da Secretaria de Educação sobre a desinfecção do prédio e a confirmação da data de retorno.

Responsáveis que observarem coceira intensa ou lesões suspeitas na pele das crianças devem procurar atendimento de saúde para avaliação. A adoção de medidas preventivas e as orientações das equipes de vigilância são importantes para reduzir o risco de transmissão.

Até a divulgação de novas informações, permanece a previsão de retomada das atividades após o feriado de Finados.

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