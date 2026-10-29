As aulas na EMEI Vereador Eleozippo Silveira Pinto, no bairro Hércules Masson, em Taubaté, foram suspensas após a identificação de casos de sarna humana. A Prefeitura determinou a interdição da unidade de educação infantil para a realização de uma desinfecção. A previsão é que as atividades sejam retomadas após o feriado de Finados, na próxima segunda-feira (2).

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A informação foi divulgada pelo secretário municipal de Educação, Hélcio Carvalho, em entrevista à TV Vanguarda. Segundo ele, os casos foram identificados na terça-feira (27), e as vigilâncias Sanitária e Epidemiológica foram acionadas para adotar as medidas necessárias.