O Vale do Paraíba e o Litoral Norte têm previsão de chuva moderada a forte e possibilidade de temporais nesta quinta-feira (29). A atuação de um sistema meteorológico intenso mantém o tempo instável em todo o estado de São Paulo, com risco de raios, rajadas de vento e volumes elevados de precipitação em curtos períodos.

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O dia começou com bastante nebulosidade e registros de chuva fraca em diferentes regiões paulistas. Ao longo das próximas horas, novas áreas de instabilidade devem se formar, favorecendo pancadas de chuva em vários momentos do dia.