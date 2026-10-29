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PREVISÃO DO TEMPO

Vale e Litoral têm risco de temporais com raios e ventos fortes

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Freepik

O Vale do Paraíba e o Litoral Norte têm previsão de chuva moderada a forte e possibilidade de temporais nesta quinta-feira (29). A atuação de um sistema meteorológico intenso mantém o tempo instável em todo o estado de São Paulo, com risco de raios, rajadas de vento e volumes elevados de precipitação em curtos períodos.

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O dia começou com bastante nebulosidade e registros de chuva fraca em diferentes regiões paulistas. Ao longo das próximas horas, novas áreas de instabilidade devem se formar, favorecendo pancadas de chuva em vários momentos do dia.

A previsão indica que os maiores acumulados devem ocorrer principalmente nas regiões norte e leste do estado. Áreas como o Vale do Paraíba e o Litoral Norte permanecem em atenção para a ocorrência de chuva forte e temporais isolados.

O cenário exige cuidado, principalmente em locais sujeitos a alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra. A persistência da chuva pode aumentar a umidade do solo e elevar o nível de rios e córregos.

Litoral Norte

Dados das últimas 24 horas, divulgados nesta quinta-feira (29), mostram registros de chuva em cidades do Litoral Norte. Em São Sebastião, o acumulado chegou a 23 milímetros na região de Paúba. Já em Caraguatatuba, foram registrados 14 milímetros no bairro Indaiá.

O maior volume informado no estado foi registrado em Sertãozinho, com 84 milímetros no período.

Com a previsão de novas pancadas, a recomendação é acompanhar os avisos meteorológicos e redobrar a atenção durante períodos de chuva intensa. Em áreas de risco, sinais como rachaduras no solo, inclinação de árvores e postes ou movimentação de terra exigem atenção imediata.

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