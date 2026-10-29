A movimentação nas rodovias do Vale do Paraíba e do Litoral Norte deve aumentar durante o feriado prolongado de Finados. A concessionária RioSP estima que 1,7 milhão de veículos circulem pela rodovia Presidente Dutra (BR-116) e pela Rio-Santos (BR-101) entre sexta-feira (30) e terça-feira (3).
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A previsão é de 1.445.636 veículos na Via Dutra e outros 263.833 na Rio-Santos. Para atender ao aumento do fluxo, a concessionária reforçará as equipes operacionais ao longo das duas rodovias.
Os motoristas devem planejar a viagem com antecedência, respeitar os limites de velocidade e evitar, sempre que possível, os períodos de maior movimento.
Via Dutra
Principal ligação rodoviária entre São Paulo e Rio de Janeiro, a Via Dutra deve registrar um volume de tráfego 16,5% superior ao de dias considerados neutros.
Na saída para o feriado, o pico de movimento está previsto para sexta-feira (30), entre 14h e 16h. Já no retorno, a maior concentração de veículos deve ocorrer na segunda-feira (2), entre 13h e 15h.
Confira a previsão diária de tráfego na Via Dutra:
- Sexta-feira (30/10): 309.298 veículos
- Sábado (31/10): 301.520 veículos
- Domingo (1º/11): 251.459 veículos
- Segunda-feira (2/11): 296.197 veículos
- Terça-feira (3/11): 287.163 veículos
Rio-Santos
Na Rio-Santos, rodovia que atende cidades do Litoral Norte paulista e do litoral fluminense, a estimativa é de 263.833 veículos durante o feriado. O volume representa um aumento de 31,2% em relação aos dias considerados neutros.
O movimento mais intenso na saída deve ocorrer na sexta-feira (30), entre 15h e 17h. Na volta do feriado, a previsão é de maior fluxo na segunda-feira (2), entre 11h e 13h.
Veja a estimativa de veículos por dia na Rio-Santos:
- Sexta-feira (30/10): 56.339 veículos
- Sábado (31/10): 60.230 veículos
- Domingo (1º/11): 43.715 veículos
- Segunda-feira (2/11): 58.339 veículos
- Terça-feira (3/11): 45.210 veículos
Pedágio eletrônico
A Via Dutra e a Rio-Santos contam com o sistema de pedágio eletrônico Free Flow, que permite a passagem sem a necessidade de parar em uma cabine para pagar a tarifa.
Na Rio-Santos, os pórticos estão instalados em Paraty, Mangaratiba e Itaguaí. Já na Via Dutra, os equipamentos ficam nos novos acessos da pista marginal para a pista expressa, no trecho entre São Paulo e Arujá, passando por Guarulhos.
Na Dutra, o sistema tem função de gerenciamento do tráfego, com cobrança pelo trecho percorrido na pista expressa. As pistas marginais permanecem gratuitas.
Quem não possui tag pode consultar e pagar as tarifas pelo site [Pedágio Digital](https://www.pedagiodigital.com) ou pelo aplicativo Motiva Rodovias. Também há opções de atendimento presencial.
Onde pagar o Free Flow na Rio-Santos
A concessionária disponibiliza totens de autoatendimento nas bases de atendimento ao cliente nos seguintes pontos:
- Ubatuba: km 31,80, sentido Rio de Janeiro;
- Paraty: km 580, sentido Rio de Janeiro;
- Angra dos Reis: km 528 e km 471,45, sentido Rio de Janeiro;
- Mangaratiba: km 417,40, sentido Rio de Janeiro.
Também há pontos da rede credenciada em Paraty, no Posto Velamar, localizado no km 533,8, sentido São Paulo, e em Mangaratiba, no Hotel Porto de Itacuruçá e no Lote 02.
Onde pagar o Free Flow na Via Dutra
Na Via Dutra, os totens de autoatendimento ficam nas bases de atendimento ao cliente em São Paulo, no km 231, sentido São Paulo, e em Arujá, no km 202, sentido Rio de Janeiro.
Os motoristas também podem utilizar os postos credenciados Duque, no km 210, sentido São Paulo, e Sakamoto, no km 210, sentido Rio de Janeiro.
As tarifas podem ser consultadas e pagas pelo site Pedágio Digital (acesse aqui) e pelo aplicativo Motiva Rodovias.
Dicas de segurança
Antes de pegar a estrada, a recomendação é verificar as condições do veículo e planejar o trajeto, considerando os horários de maior movimento.
Entre os itens que merecem atenção estão pneus, freios, iluminação, nível de óleo, água do radiador e limpadores de para-brisa.
Em caso de chuva, o motorista deve reduzir a velocidade, aumentar a distância em relação ao veículo da frente, manter os faróis acesos e evitar manobras bruscas. Se a visibilidade ficar comprometida, a orientação é procurar um local seguro para aguardar a melhora das condições.
Durante o feriado, equipes operacionais da RioSP estarão distribuídas ao longo das rodovias para prestar atendimento aos usuários.
Para consultar as condições de tráfego e obter informações atualizadas, os motoristas podem entrar em contato com a concessionária pelo telefone ou WhatsApp 0800 017 35 36, pelo aplicativo Motiva Rodovias ou pelo site oficial da RioSP (acesse aqui).