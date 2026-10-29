A movimentação nas rodovias do Vale do Paraíba e do Litoral Norte deve aumentar durante o feriado prolongado de Finados. A concessionária RioSP estima que 1,7 milhão de veículos circulem pela rodovia Presidente Dutra (BR-116) e pela Rio-Santos (BR-101) entre sexta-feira (30) e terça-feira (3).

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A previsão é de 1.445.636 veículos na Via Dutra e outros 263.833 na Rio-Santos. Para atender ao aumento do fluxo, a concessionária reforçará as equipes operacionais ao longo das duas rodovias.