O Sesc São José dos Campos recebe uma programação gratuita dedicada à divulgação científica em parceria com pesquisadores do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). As atividades abordam o protagonismo feminino na produção acadêmica e a ciência por trás das tempestades.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No sábado (31), das 10h30 às 12h30, o Espaço Corpo e Arte sedia o bate-papo "Mulheres, Mérito e as Regras Invisíveis da Ciência", mediado por Myanna Lahsen, antropóloga cultural e pesquisadora titular do Centro de Ciência do Sistema Terrestre.
Com experiência em instituições internacionais como Harvard e Washington, a especialista abordará como redes de relacionamento, critérios de avaliação e dinâmicas sociais afetam a ascensão e o reconhecimento das mulheres no meio científico. A recomendação etária é de 16 anos.
Já no feriado de segunda-feira (2), às 14h, 15h e 16h, acontece a oficina "Física dos Raios", conduzida pelo Grupo de Pesquisa em Física dos Raios do Inpe, referência internacional em eletricidade atmosférica, com experimentos práticos, demonstrações de descargas elétricas e vídeos gravados com câmeras de alta velocidade. A classificação é livre.
Ambas as atividades são gratuitas e não exigem inscrição prévia, mas a entrada está sujeita à lotação. As senhas de acesso serão distribuídas no próprio local com 30 minutos de antecedência para cada sessão. O Sesc São José dos Campos fica na avenida Dr. Adhemar de Barros, nº 999, no Jardim São Dimas.