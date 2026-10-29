O Sesc São José dos Campos recebe uma programação gratuita dedicada à divulgação científica em parceria com pesquisadores do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). As atividades abordam o protagonismo feminino na produção acadêmica e a ciência por trás das tempestades.

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No sábado (31), das 10h30 às 12h30, o Espaço Corpo e Arte sedia o bate-papo "Mulheres, Mérito e as Regras Invisíveis da Ciência", mediado por Myanna Lahsen, antropóloga cultural e pesquisadora titular do Centro de Ciência do Sistema Terrestre.