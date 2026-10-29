A Prefeitura de São José dos Campos realiza nesta quarta-feira (28), às 19h, o evento Fitness Rosa, uma aula aberta e gratuita de ginástica e dança voltada à conscientização sobre a prevenção do câncer de mama.
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A atividade integra as ações do Outubro Rosa e une a prática de exercícios com ritmos aeróbicos, treino cardio e alongamentos para incentivar a saúde e o autocuidado da mulher.
As aulas acontecem simultaneamente em três pontos da cidade.
Na região sul, o evento será realizado na área dos quiosques do Centro da Juventude (rua Aurora Pinto da Cunha, nº 131). As demais aulas ocorrem no Centro Poliesportivo Tesouro (rua Bento Pinto da Cunha, nº 381) e no Centro Comunitário Alto da Ponte (rua Alziro Lebrão, s/n). Todas as atividades começam às 19h e não exigem inscrição prévia.