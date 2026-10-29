A Prefeitura de São José dos Campos realiza nesta quarta-feira (28), às 19h, o evento Fitness Rosa, uma aula aberta e gratuita de ginástica e dança voltada à conscientização sobre a prevenção do câncer de mama.

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A atividade integra as ações do Outubro Rosa e une a prática de exercícios com ritmos aeróbicos, treino cardio e alongamentos para incentivar a saúde e o autocuidado da mulher.