Um homem procurado pela Justiça por furto foi localizado e preso em um pronto-socorro de Cachoeira Paulista.

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A prisão ocorreu na quarta-feira (28). Ele havia fugido da Polícia Civil minutos antes de ser localizado no hospital, com lesões provocadas por uma queda.