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Homem foge da polícia e é preso em pronto-socorro no Vale

Por Da redação | Cachoeira Paulista
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem procurado pela Justiça por furto foi localizado e preso em um pronto-socorro de Cachoeira Paulista.

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A prisão ocorreu na quarta-feira (28). Ele havia fugido da Polícia Civil minutos antes de ser localizado no hospital, com lesões provocadas por uma queda.

Ele foi conduzido ao plantão policial local, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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