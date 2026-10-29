Um homem procurado pela Justiça por furto foi localizado e preso em um pronto-socorro de Cachoeira Paulista.
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A prisão ocorreu na quarta-feira (28). Ele havia fugido da Polícia Civil minutos antes de ser localizado no hospital, com lesões provocadas por uma queda.
Ele foi conduzido ao plantão policial local, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.