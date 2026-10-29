Um homem de 39 anos, suspeito de matar o companheiro, de 21 anos, dentro de uma banheira, foi preso no bairro Vila Sofia, em São Paulo, na quarta-feira (28). O crime ocorreu no dia 1º de outubro, em um motel localizado na Barra Funda, zona oeste da capital paulista.

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O suspeito constava como beneficiário único de duas apólices de seguro de vida do jovem, com indenizações de até R$ 10 milhões, e teria acionado o resgate dos valores poucas horas após o falecimento. A Polícia Civil investiga se o crime teve motivação financeira. Durante a operação, foram apreendidos celulares, notebooks e documentos para perícia.