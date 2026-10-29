O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Taubaté tem 34 vagas de emprego disponíveis. O principal destaque da semana é o cargo de auxiliar de logística, com 25 oportunidades sem exigência de experiência.
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Há oportunidades para atendente de balcão de fast-food, com salário de R$ 2.035 e exigência de ensino médio; auxiliar de limpeza, com remuneração de R$ 1.804 e ensino fundamental; e gari coletor, que paga R$ 1.802 para nível fundamental completo.
Também há uma vaga de estágio em engenharia civil para estudantes do ensino superior, com bolsa de R$ 1.600, sendo necessário possuir veículo próprio e disponibilidade para viagens.
Para quem tem formação técnica, o PAT oferece a vaga de técnico de segurança do trabalho, com salário de R$ 4.000. A lista completa de vagas pode ser consultada no site da Prefeitura.
Para participar da seleção, os interessados devem comparecer presencialmente ao posto do PAT em Taubaté munidos de documentos pessoais, carteira de trabalho e o código correspondente à oportunidade desejada.
O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com distribuição de senhas quando necessário. O posto funciona na rua Benedito da Silveira Moraes, nº 60, na Rodoviária Nova.