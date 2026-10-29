O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Taubaté tem 34 vagas de emprego disponíveis. O principal destaque da semana é o cargo de auxiliar de logística, com 25 oportunidades sem exigência de experiência.

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Há oportunidades para atendente de balcão de fast-food, com salário de R$ 2.035 e exigência de ensino médio; auxiliar de limpeza, com remuneração de R$ 1.804 e ensino fundamental; e gari coletor, que paga R$ 1.802 para nível fundamental completo.