Um homem foi preso após furtar produtos de um supermercado na rua Abaeté, na Vila Industrial, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na manhã de quarta-feira (28).

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Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para atender à ocorrência. A equipe localizou o suspeito e, com ele, encontrou vários produtos escondidos sob as roupas e em uma mochila.