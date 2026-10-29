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Homem furta supermercado em SJC e é preso com itens sob as roupas

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso após furtar produtos de um supermercado na rua Abaeté, na Vila Industrial, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na manhã de quarta-feira (28).

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Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para atender à ocorrência. A equipe localizou o suspeito e, com ele, encontrou vários produtos escondidos sob as roupas e em uma mochila.

Imagens do sistema de segurança local registraram o momento em que ele subtraiu os itens, avaliados em R$ 473,19.

Durante a abordagem, o homem confessou o crime e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça por furto qualificado.

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