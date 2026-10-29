O Anel Viário em São José dos Campos passará por requalificação da sinalização viária com o objetivo de reduzir os impactos no tráfego em horários de pico e organizar melhor o fluxo entre as faixas. As intervenções começam neste sábado (31), e a expectativa é que a conclusão ocorra até o final de novembro.
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Mudanças
Para separar o fluxo de carros que seguem para a avenida Jorge Zarur e Vila Ema dos que acessam o Anel Viário, haverá alteração nas faixas da alça de acesso.
No Viaduto Nadim Rahal, haverá alteração no acesso à avenida Jorge Zarur, no sentido Colinas, e à avenida Mário Covas, no sentido Jardim Satélite, permitindo que duas faixas de veículos acessem simultaneamente cada alça.
A rotatória da Rua Armando D’Oliveira Cobra receberá faixas exclusivas para conversões à direita.
Além disso, duas faixas poderão acessar o Anel Viário pela alça sob o viaduto Kanebo, na avenida Doutor Sebastião Henrique da Cunha Pontes.
Com a nova configuração, espera-se diminuir o entrelaçamento de veículos nos acessos e saídas do Anel Viário, trazendo mais fluidez ao trânsito e mais segurança aos condutores.