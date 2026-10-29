O Anel Viário em São José dos Campos passará por requalificação da sinalização viária com o objetivo de reduzir os impactos no tráfego em horários de pico e organizar melhor o fluxo entre as faixas. As intervenções começam neste sábado (31), e a expectativa é que a conclusão ocorra até o final de novembro.

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Mudanças

Para separar o fluxo de carros que seguem para a avenida Jorge Zarur e Vila Ema dos que acessam o Anel Viário, haverá alteração nas faixas da alça de acesso.