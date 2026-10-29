A Região Metropolitana do Vale do Paraíba está sob alerta de perigo devido à previsão de tempestades e ventos fortes ao longo desta quinta-feira (29).

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De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), o cenário é propício a pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de ventos intensos que podem atingir entre 60 km/h e 100 km/h.

Chuvas