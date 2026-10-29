A Região Metropolitana do Vale do Paraíba está sob alerta de perigo devido à previsão de tempestades e ventos fortes ao longo desta quinta-feira (29).
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De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), o cenário é propício a pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de ventos intensos que podem atingir entre 60 km/h e 100 km/h.
Chuvas
A estimativa indica volumes acumulados de 30 a 60 mm por hora, podendo alcançar até 100 mm no decorrer do dia.
Diante dessa previsão, o Cemaden aponta probabilidade moderada para alagamentos em perímetros urbanos, enxurradas em áreas de declive acentuado, extravasamento de córregos e inundações.
A população também deve ficar atenta à possibilidade de corte no fornecimento de energia elétrica, descargas elétricas e queda de galhos ou árvores.
Temperatura
A Defesa Civil destaca que o dia será predominantemente chuvoso, com precipitações contínuas até o período da noite.
A umidade relativa do ar se mantém elevada, em torno de 89%, com probabilidade de chuva estimada em 75%.
As temperaturas apresentam queda acentuada, com mínima de 18°C e máxima que não deve ultrapassar os 21°C.
Emergência
A recomendação durante as rajadas de vento é não se abrigar nem estacionar veículos sob árvores, próximos a torres de transmissão ou painéis publicitários.
Sempre que possível, desligar aparelhos elétricos das tomadas. Para emergências, o atendimento é feito pela Defesa Civil pelo telefone 199 e pelo Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.