O São José Basket perdeu por 97 a 83 para o Unifacisa (PB) na noite desta quarta-feira (28), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela terceira rodada da edição 2026/2027 do NBB (Novo Basquete Brasil).
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Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Cris Ahmed, continua sem vencer no torneio nacional, com três derrotas em três jogos. Nesta noite, fez o primeiro jogo diante da torcida. Já os paraibanos, com um jogo mais, têm três vitórias e uma derrota.
Na próxima rodada, os joseenses voltam a jogar em casa, no dia 2 de novembro, próxima segunda-feira, a partir das 18h, contra o Basquete Cearense.
Como foi o jogo
O primeiro quarto foi ruim para o São José, que errou muito e não conseguiu se impor, mesmo diante da torcida. Assim, o Unifacisa soube aproveitar o momento e abriu dez pontos de frente: 26 a 16.
No segundo quarto, o time joseense voltou melhor e mais agressivo no ataque. Com isso, conseguiu descontar a vantagem dos visitantes, equilibrando de novo o confronto no Linneu de Moura. Antes do intervalo, a diferença aumentou para 6 pontos em favor dos paraibanos: 49 a 43.
Na volta para o terceiro quarto, o São José novamente voltou a cometer erros como no início e viu os visitantes novamente ampliarem a contagem, que em determinado momento chegou a 12 pontos. A equipe da região ainda encostou no placar, mas novamente o Unifacisa ampliou ao final do período: 72 a 60.
Nos últimos dez minutos, o São José não teve mais forças para buscar uma reação. E viu o time da Paraíba triunfar dentro do Caldeirão.