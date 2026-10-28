O São José Basket perdeu por 97 a 83 para o Unifacisa (PB) na noite desta quarta-feira (28), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela terceira rodada da edição 2026/2027 do NBB (Novo Basquete Brasil).

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Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Cris Ahmed, continua sem vencer no torneio nacional, com três derrotas em três jogos. Nesta noite, fez o primeiro jogo diante da torcida. Já os paraibanos, com um jogo mais, têm três vitórias e uma derrota.