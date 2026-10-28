Uma creche municipal de Canas teve as atividades interrompidas após a confirmação de 16 casos da síndrome mão-pé-boca entre os alunos. As aulas foram suspensas nesta quarta-feira (28) e quinta-feira (29) como medida de prevenção para evitar novos contágios.

A situação foi registrada na Creche Municipal Leda Maria Bilard de Carvalho, localizada na região central do município. A unidade atende 132 crianças e, segundo a Prefeitura, a interrupção temporária das atividades foi necessária para tentar controlar a disseminação do vírus.

A síndrome mão-pé-boca é uma doença viral altamente contagiosa, mais comum entre crianças pequenas. Entre os principais sintomas estão febre, indisposição e o aparecimento de pequenas feridas ou bolhas, especialmente na boca, nas mãos e nos pés.