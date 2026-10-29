Um plano macabro movido pela ambição e ganância terminou na cadeia. Um homem foi preso sob a acusação de assassinar o próprio companheiro, de apenas 21 anos, dentro da banheira de hidromassagem de um motel de luxo para faturar uma bolada estimada em R$ 15 milhões em apólices de seguro de vida.
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O crime brutal ocorreu na Avenida Marquês de São Vicente, no bairro da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. O suspeito, identificado como Fernando Curti Tavares, era casado no papel com o jovem desde junho e figurava como o único beneficiário de pelo menos três apólices milionárias. Horas após o assassinato, ele já havia acionado as seguradoras para cobrar as indenizações — que dobravam de valor em caso de morte acidental.
No dia do crime, o casal deu entrada em uma suíte duplex. Fernando alegou à polícia que a vítima teria se afogado sozinha na banheira enquanto ele tomava banho em outro andar. Porém, a farsa ruiu rapidamente: a perícia constatou que a banheira tinha menos de 70 centímetros de profundidade e que o vidro do banheiro permitia visão total do local.
Para complicar ainda mais a situação do suspeito, o laudo necroscópico do Instituto Médico Legal revelou marcas de agressão desarmando a versão de acidente. O jovem apresentava lesões de defesa nas mãos e braços, machucados na boca e marcas profundas de esganadura no pescoço, indicando que foi violentamente imobilizado e afogado à força.
A mãe do jovem prestou depoimento e revelou à polícia que sequer sabia do relacionamento, do casamento ou das apólices milionárias em nome do filho. Apertado pelos agentes no plantão policial, Fernando ainda tentou apagar provas ao formatar o próprio celular na frente dos policiais, mas acabou preso temporariamente pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa.