Um plano macabro movido pela ambição e ganância terminou na cadeia. Um homem foi preso sob a acusação de assassinar o próprio companheiro, de apenas 21 anos, dentro da banheira de hidromassagem de um motel de luxo para faturar uma bolada estimada em R$ 15 milhões em apólices de seguro de vida.

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O crime brutal ocorreu na Avenida Marquês de São Vicente, no bairro da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. O suspeito, identificado como Fernando Curti Tavares, era casado no papel com o jovem desde junho e figurava como o único beneficiário de pelo menos três apólices milionárias. Horas após o assassinato, ele já havia acionado as seguradoras para cobrar as indenizações — que dobravam de valor em caso de morte acidental.