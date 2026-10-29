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TRAGÉDIA

Idosa de 88 anos cai de escada ao votar no 2º turno e morre

Por Da Redação | Urupês (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Idosa de 88 anos cai de escada ao votar no 2º turno e morre
Idosa de 88 anos cai de escada ao votar no 2º turno e morre

O que era para ser um ato de cidadania terminou em uma terrível tragédia familiar. Uma idosa de 88 anos morreu após sofrer uma queda violenta de uma escada dentro de uma escola estadual enquanto ia votar no segundo turno das eleições. A vítima bateu a cabeça, teve traumatismo craniano grave e não resistiu aos ferimentos.

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O acidente fatal aconteceu na Escola Estadual Rubens Ferreira Martins, localizada no município de Urupês, no interior de São Paulo. A idosa foi socorrida e recebeu os primeiros atendimentos no próprio colégio eleitoral. Em seguida, foi levada às pressas ao Hospital São Lourenço e, devido à gravidade do quadro, precisou ser transferida para o Hospital Padre Albino, na vizinha Catanduva, onde ficou internada até a confirmação do óbito.

De acordo com as autoridades, o caso foi registrado na Polícia Civil como morte acidental. A tragédia abalou os moradores da região e o velório da idosa foi realizado sob forte comoção.

Em nota oficial, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo lamentou a morte e informou que o prédio escolar havia passado por vistoria prévia do Tribunal Regional Eleitoral. Segundo o órgão, a unidade conta com estruturas de acessibilidade, mas a idosa teria optado por utilizar uma escada que se encontrava interditada no momento do acesso.

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