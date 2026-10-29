O que era para ser um ato de cidadania terminou em uma terrível tragédia familiar. Uma idosa de 88 anos morreu após sofrer uma queda violenta de uma escada dentro de uma escola estadual enquanto ia votar no segundo turno das eleições. A vítima bateu a cabeça, teve traumatismo craniano grave e não resistiu aos ferimentos.

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O acidente fatal aconteceu na Escola Estadual Rubens Ferreira Martins, localizada no município de Urupês, no interior de São Paulo. A idosa foi socorrida e recebeu os primeiros atendimentos no próprio colégio eleitoral. Em seguida, foi levada às pressas ao Hospital São Lourenço e, devido à gravidade do quadro, precisou ser transferida para o Hospital Padre Albino, na vizinha Catanduva, onde ficou internada até a confirmação do óbito.