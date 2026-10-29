Uma tragédia marcada pela violência e pela barbárie destruiu uma família inteira em um ataque brutal a tiros. Um casal de 37 anos foi executado à queima-roupa no interior de uma Kombi, enquanto os três filhos pequenos assistiam a tudo no banco de trás. As crianças saíram fisicamente ilesas, mas presenciaram a morte do pai no local e viram a mãe ser baleada na cabeça.
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O crime chocante aconteceu na noite da última segunda-feira (26), na Rua Nove de Julho, no bairro Vila Romanópolis, em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. O homem, identificado como Everton Morais de Araújo, não resistiu aos múltiplos disparos e morreu na hora. A mulher chegou a ser socorrida em estado gravíssimo pela Polícia Militar, mas teve a morte confirmada na manhã de terça-feira (27).
Câmeras de monitoramento da rua registraram o momento exato da abordagem. As imagens mostram dois criminosos se aproximando do veículo e disparando diversas vezes contra o casal, sem dar qualquer chance de defesa. Logo após os disparos, a dupla fugiu a pé e ainda não foi identificada pelas forças de segurança.
As três crianças, em choque após o ataque que tirou a vida de seus pais, foram acolhidas e ficaram aos cuidados da avó materna. A cena do crime foi isolada para o trabalho da perícia técnica.
A motivação do ataque brutal permanece um mistério. O caso foi registrado como homicídio qualificado e é investigado pelo SHPP (Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa) de Mogi das Cruzes, que realiza diligências na região para identificar os executores e descobrir o que motivou a chacina familiar.