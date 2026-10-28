As articulações políticas do senador Flávio Bolsonaro no exterior ganharam um contorno de ironia no cenário nacional. Após se declarar “o verdadeiro presidente eleito do Brasil” e, posteriormente, recuar para a alcunha de “líder”, o parlamentar virou alvo de uma análise da revista Carta Capital, que o apelidou de “Guaidó de Taubaté”.

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O termo funde o cenário geopolítico sul-americano ao imaginário popular do Vale do Paraíba, usando o nome da segunda maior cidade da RMVale para retratar uma narrativa sem respaldo prático.

O paralelo venezuelano